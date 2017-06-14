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КС рассмотрит жалобу двух американцев на правила миграционного учета

Политика
14 июня, 0:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Согласно оспариваемым нормам, иностранный гражданин в течение семи дней со дня прибытия обязан встать на учет по месту пребывания

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит жалобу двух граждан США на положения закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ", которые, по мнению заявителей, содержат неопределенность в правилах и условиях постановки на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"14 июня 2017 года, в среду, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы граждан Соединенных Штатов Америки Вордена Нэфэноила Джозефа и Олдхема Паркера Дрэйка", - говорится в сообщении.

Заявители приехали в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней". Принимающая сторона представила сведения для их постановки на миграционный учет по месту нахождения организации в городе Самаре, однако по факту они проживали в квартире по другому адресу, она также была арендована организаторами поездки. Органы миграционного контроля нашли в этом нарушение правил пребывания в РФ.

Согласно оспариваемым нормам, иностранный гражданин в течение семи дней со дня прибытия обязан встать на учет по месту пребывания. По данным пресс-службы, суды понятие "место пребывания" истолковали в делах заявителей как место фактического проживания гражданина. Они признали иностранцев виновными и назначили им штрафы с административным выдворением из России.

"По мнению заявителей, имеется неопределенность в правилах и условиях постановки на миграционный учет временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан, за нарушение которых следует административная ответственность", - отметили в пресс-службе.

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