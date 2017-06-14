Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стоун обнаружил на столе Путина книгу своего авторства "Нерассказанная история США"

Политика
14 июня, 1:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Российский лидер провел для режиссера небольшую экскурсию по своему рабочему кабинету

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский режиссер Оливер Стоун во время интервью с президентом России Владимиром Путиным обнаружил у него на столе книгу своего авторства "Нерассказанная история США". Данный фрагмент из снятого Стоуном четырехсерийного документального фильма о российском лидере, основанного на интервью с ним, опубликовал во вторник телеканал Showtime.

"Это же моя (книга). Замечательно, - отметил режиссер, взяв в руки книгу. - Это моя книга по истории (США), написанная в соавторстве".

Смотрите также
Оливер Стоун

Игра в "невидимые шахматы": чего ожидать от фильма "Интервью с Путиным"

Российский президент провел для Стоуна небольшую экскурсию по своему рабочему кабинету. Так, он показал режиссеру первую часть кабинета, в которой проводит встречи. "Я прошу прощения, у меня здесь небольшой беспорядок", - сказал Путин, показывая вторую комнату.

В третьей комнате внимание режиссера привлекли два письменных стола. "Здесь я с документами работаю, он, как правило, завален бумагами", - пояснил президент, указывая на один из них. Именно на нем Стоун и нашел свою книгу, рядом с которой лежали несколько российских газет. "Итак, три разных кабинета", - резюмировал режиссер.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ на телеканале Showtime начался в США 12 июня и завершится 15 июня.

В конце сентября 2014 года в России вышла книга "Нерассказанная история США", написанная Стоуном в соавторстве с Питером Кузником, профессором истории и директором Института ядерных исследований при вашингтонском Американском Университете. В ней авторы критически анализируют внешнюю и внутреннюю политику США. В РФ Первый канал показал документальный сериал, снятый Стоуном по этой книге.

Смотрите также

Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ

Путин рассказал Стоуну о своем увлечении хоккеем и верховой ездой

Оливер Стоун не сталкивался с запретами в выборе вопросов к Путину

Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
Персоны
Стоун, Оливер Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
2
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
3
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
4
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
5
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
6
Все жильцы частично обрушившегося дома в Волгограде эвакуированы
7
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
Темы дня
Загрузка...
Реклама