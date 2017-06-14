Стоун обнаружил на столе Путина книгу своего авторства "Нерассказанная история США"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский режиссер Оливер Стоун во время интервью с президентом России Владимиром Путиным обнаружил у него на столе книгу своего авторства "Нерассказанная история США". Данный фрагмент из снятого Стоуном четырехсерийного документального фильма о российском лидере, основанного на интервью с ним, опубликовал во вторник телеканал Showtime.

"Это же моя (книга). Замечательно, - отметил режиссер, взяв в руки книгу. - Это моя книга по истории (США), написанная в соавторстве".

Российский президент провел для Стоуна небольшую экскурсию по своему рабочему кабинету. Так, он показал режиссеру первую часть кабинета, в которой проводит встречи. "Я прошу прощения, у меня здесь небольшой беспорядок", - сказал Путин, показывая вторую комнату.

В третьей комнате внимание режиссера привлекли два письменных стола. "Здесь я с документами работаю, он, как правило, завален бумагами", - пояснил президент, указывая на один из них. Именно на нем Стоун и нашел свою книгу, рядом с которой лежали несколько российских газет. "Итак, три разных кабинета", - резюмировал режиссер.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ на телеканале Showtime начался в США 12 июня и завершится 15 июня.

В конце сентября 2014 года в России вышла книга "Нерассказанная история США", написанная Стоуном в соавторстве с Питером Кузником, профессором истории и директором Института ядерных исследований при вашингтонском Американском Университете. В ней авторы критически анализируют внешнюю и внутреннюю политику США. В РФ Первый канал показал документальный сериал, снятый Стоуном по этой книге.