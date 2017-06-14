Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить мировой ядерный баланс

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский президент Владимир Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить международный ядерный баланс. Об этом он рассказал в одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, на основе которых снят четырехсерийный кинофильм. Один из его фрагментов опубликован во вторник в преддверии премьеры второй серии картины.

Путин разговаривал со Стоуном о создании в США атомной бомбы и о том, как разведка СССР получала данные по ее разработке. Он отметил, что международная команда ученых передавала Москве данные о бомбе с целью восстановить ядерный баланс в мире. "А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка", - подчеркнул Путин.

"Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту же атомную программу, в России работали и отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего немцы, - рассказал президент. - Но наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов".

Российский лидер напомнил про супругов Розенберг, "которые были отправлены на электрический стул". "Не они добывали эту информацию, они только передавали ее. А кто ее передавал? Сами ученые, которые разрабатывали американскую атомную бомбу", - отметил Путин.

"Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно", - считает глава государства, который подчеркнул, что международная команда ученых, по его мнению, была "поумнее, чем политики". "Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс", - сказал он.

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ на телеканале Showtime начался в США 12 июня и завершится 15 июня.