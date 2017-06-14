Путин: оппозиции в России нужно формировать более выигрышную программу для избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Оппозиционным силам в России следует не только бороться с властью, а разрабатывать более выигрышную программу для избирателей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Премьерный показ второй части этого документального фильма идет во вторник вечером на кабельном канале Showtime.

"Но проблема оппозиционных сил состоит в том, чтобы не просто бороться с властью, а показать гражданам, избирателям, что программа, которую они (оппозиционеры) предлагают, более выигрышная с точки зрения интересов избирателей", - сказал Путин.

Отвечая на вопрос о многопартийности и возможности регистрировать политические партии, глава государства отметил, что в России "серьезно либерализовали эти возможности". "И возможность зарегистрировать свою политическую организацию и партию стала настолько доступна, что у избирателя теперь возникает другая проблема - трудно разобраться в многообразии политических предложений", - добавил президент.

Говоря о СМИ, президент напомнил о сотнях телевизионных компаний и радиостанций в России. "Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто", - сказал Путин. Он высказался за поступательное развитие общества и государства, напомнив, что в России "в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, а к власти пришли коммунисты".

"Только в начале 1990-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России. Конечно, невозможно себе представить, что у нас с сегодня на завтра наступят такие же порядки, как в США, во Франции или в Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно", - отметил Путин.

"Вот это и есть нормальный процесс развития", - подытожил глава государства.