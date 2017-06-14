Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и России

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Стремление не допустить сближения Украины с Россией - это одно из главных направлений американской политики в регионе, заявил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это - источник роста могущества России и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России с Украиной", - сказал российский лидер, рассуждая о событиях "оранжевой революции" 2004 года на Украине. "Но мне кажется, исходя из этих соображений, а не исходя из соображений свободы выбора украинского народа действовали многие наши партнеры в США и Европе", - добавил Путин.

"Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с этой точки зрения, с точки зрения вот такого подхода, беспроигрышна, так что в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно, они молодцы. Но если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообществ на лет 25 вперед, посмотреть, как складывается ситуация в мире, то тогда надо было бы поменять философию международных отношений", - отметил российский лидер.

Роль США в конфликте с Грузией

Путин заявил, что Вашингтон не препятствовал агрессивной политике Тбилиси в 2008 году и пытался выставить Москву виновной стороной. Российский лидер отметил, что Москва была удивлена реакцией занимавшего в то время пост президента США Джорджа Буша-младшего на "агрессивные действия президента Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - прим. ТАСС)". По словам Путина, американская сторона пыталась "перевернуть все с ног на голову и представить дело так, как будто это Россия проявила агрессию".

"Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные средства массовой информации обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что миллионы людей во всем мире в это поверили. Ведь господин Саакашвили публично заявил о том, что он отдал войскам приказ начать эту акцию", - сказал Путин.

На вопрос, оказывали ли Саакашвили поддержку в его действиях США или НАТО, российский лидер ответил: "У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И во всяком случае, его точно никто не останавливал".

Присутствие США в Афганистане

Путин заявил, что Вашингтон заверял Москву в том, что не намерен сохранять военное присутствие в Афганистане больше нескольких лет.

Стоун поинтересовался, почему Россия в 2001 году "примирилась с распространением военного влияния США в Центральной Азии". Путин ответил: "Я исходил из того, что мы имеем отношение с общей угрозой терроризма, которая исходила с территории Афганистана. Я думал, что мы должны вместе работать и должны поддержать США".

"Тем более, что президент США мне сказал, что мы там не на всю жизнь собираемся оставаться, не на десятилетия, через несколько лет мы оттуда уйдем", - добавил российский лидер. По словам Путина, Вашингтон тогда также попросил Москву о поддержке и российская сторона согласилась ее предоставить.