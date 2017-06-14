Путин считает, что бюрократия становится "многотонными веригами" для президента США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Американская бюрократия становится "многотонными веригами" для кандидата, победившего на президентских выборах в США, поэтому независимо от исхода голосования в стране мало что меняется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), премьерный показ второй части которого вышел во вторник вечером на кабельном канале Showtime.

Эта беседа состоялась за несколько месяцев до президентских выборов в США, так как большинство вопросов касалось кандидатов на пост главы государства. Но уже на тот момент Путин прогнозировал, что "по большому счету в Америке мало что изменится, кто бы не был избран".

"У меня есть определенный опыт общения. В США очень велика сила бюрократического аппарата и много обстоятельств, которые не видны кандидатам до того, как они стали президентом, - отметил президент РФ. - После того как человек приступает к конкретной работе, он ощущает на себе многотонные вериги".

Путин счел, что таким образом дал исчерпывающий ответ на вопрос режиссера, какого именно кандидата можно считать более предпочтительным для Москвы. "Мы будем работать с любым кандидатом, который будет избран американским народом", - сказал он, напомнив, что неоднократно уже говорил об этом.

Говоря о трудностях, возникающих у нового главы американской администрации, Путин привел в пример 44-го президента США Барака Обаму, который "обещал закрыть (тюрьму) Гуантанамо, но так и не смог это сделать". "Поэтому о том, о чем говорится в предвыборных обещаниях, нужно знать. Но это не факт, что нам придется иметь с этим дело", - продолжал Путин. "Надеюсь, что с будущим президентом мы сможем выстроить такие отношение, которые изменят взаимодействие России и Соединенных Штатов к лучшему", - заявил президент РФ.

Он не стал отвечать на вопрос о гипотетической возможности в разгар предвыборной кампании в США высказаться в поддержку определенного политика и тем самым увеличить его шансы на победу на выборах, состоявшихся в ноябре 2016 года. "Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", - подчеркнул Путин.