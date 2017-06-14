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Путин: в РФ не ведут такого массового сбора информации о населении, как в США

Политика
14 июня, 4:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Президент отметил, что американская сторона обладает значительно большими возможностями в данной сфере, чем российская

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Спецслужбы в России не проводят таких масштабных операций по сбору информации о населении электронными методами, как их американские коллеги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime.

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Путин констатировал, что американская сторона обладает значительно большими возможностями в данной сфере, чем российская. "Во-первых, финансирование колоссальное идет на спецслужбы США, - указал он. - Мы себе такого не можем позволить". "А потом, знаете, после времен Советского Союза и такого абсолютного авторитаризма все-таки у нас есть определенное отторжение к вседозволенности спецслужб", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что в РФ столь широкого сбора информации о населении электронными методами, как в США, не осуществляется. "Нет, могу вас в этом заверить. Такого массового охвата, такой сети у нас нет. Говорю вам совершенно ответственно", - подчеркнул он.

Стоун также поинтересовался, действуют ли в России масштабные программы в данной сфере в отношении живущих в стране мусульман. "Нет, 100% нет, - ответил Путин. - Конфликтов между, скажем, исламом, христианством, иудаизмом у нас никогда не было".

"И потом наши представители исламского сообщества - они граждане России. У них другой родины нет. Россия - их родина", - подчеркнул российский лидер.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" Интервью Владимира Путина для фильма "Президент"
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