Врио главы Пермского края Решетников подал документы в избирком на выборы губернатора

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ПЕРМЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Максим Решетников подал документы в избирком в качестве кандидата на выборы губернатора региона.
"Волнение нарастает, я ведь никогда раньше не избирался, не участвовал в избирательных кампаниях. Это абсолютно новый для меня опыт. Выходишь, доказываешь, рассказываешь, обещаешь и понимаешь, что все, что ты пообещал, ты должен будешь сделать. Более того, общее впечатление, что люди принимают, и у людей большие ожидания", - сказал Решетников журналистам после подачи документов.
"Мне кажется, за четыре месяца удалось подготовить крепкую программу, которая опирается "на землю". Новый старт, новые волнения, будем работать", - добавил он.
Ранее, 13 июня, региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Решетникова кандидатом на выборы губернатора Пермского края. 10 июня документы в избирком подал первый кандидат на участие в выборах губернатора - Ирина Филатова, выдвинутая Пермским краевым отделением КПРФ.
Выборы губернатора в Пермском крае состоятся 10 сентября 2017 года, в единый день голосования. Дата выборов была утверждена на внеочередном заседании Законодательного собрания региона 8 июня.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона был назначен Максим Решетников, ранее работавший руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.