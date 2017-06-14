Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета России

Политика
14 июня, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Члены комиссии будут "вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций", чтобы избежать вмешательства в различные сферы деятельности РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил создание временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавил комиссию зампред комитета по международным делам Андрей Климов.

Идея создания такой комиссии была озвучена по итогам парламентских слушаний Совфеда, посвященных предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Смотрите также

Сенатор Климов может возглавить временную комиссию СФ по защите госсуверенитета

В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела России

Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной

Как отмечается в постановлении верхней палаты, основными задачами временной комиссии являются сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Кроме того, члены комиссии будут "готовить предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты госсуверенитета и вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ". В документе также подчеркивается, что временная комиссия по мере необходимости будет представлять Совету Федерации информацию о своей деятельности и ежегодно отчитываться на заседании палаты.

Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, Россия должна выработать механизмы для более эффективной защиты своего суверенитета. "Именно поэтому мы решили создать комиссию, которая будет мониторить работу нашего законодательства и в случае необходимости готовить предложения", - сказала сенатор. Парламентарий пообещала, что комиссия будет работать открыто, "не за закрытыми дверями". Матвиенко заверила, что все вопросы в рамках работы комиссии будут обсуждаться "вместе с НКО, экспертами, учеными".

Спикер при этом подчеркнула, что цель вмешательства во внутренние дела стран всегда одна: смена неугодных кому-то режимов. "Власть можно и нужно менять, но она должна меняться демократическими процедурами; в России созданы все условия для этого. Если кто-то хочет прийти во власть, то надо создать политическую партию, собрать единомышленников и добиваться поддержки избирателей", - заявила сенатор. При этом она добавила, что ни одно государство не позволяет извне расшатывать ситуацию и использовать зарубежное финансирование для этих целей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама