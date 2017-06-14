В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил создание временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Возглавил комиссию зампред комитета по международным делам Андрей Климов.

Идея создания такой комиссии была озвучена по итогам парламентских слушаний Совфеда, посвященных предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Как отмечается в постановлении верхней палаты, основными задачами временной комиссии являются сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России.

Кроме того, члены комиссии будут "готовить предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты госсуверенитета и вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ". В документе также подчеркивается, что временная комиссия по мере необходимости будет представлять Совету Федерации информацию о своей деятельности и ежегодно отчитываться на заседании палаты.

Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, Россия должна выработать механизмы для более эффективной защиты своего суверенитета. "Именно поэтому мы решили создать комиссию, которая будет мониторить работу нашего законодательства и в случае необходимости готовить предложения", - сказала сенатор. Парламентарий пообещала, что комиссия будет работать открыто, "не за закрытыми дверями". Матвиенко заверила, что все вопросы в рамках работы комиссии будут обсуждаться "вместе с НКО, экспертами, учеными".

Спикер при этом подчеркнула, что цель вмешательства во внутренние дела стран всегда одна: смена неугодных кому-то режимов. "Власть можно и нужно менять, но она должна меняться демократическими процедурами; в России созданы все условия для этого. Если кто-то хочет прийти во власть, то надо создать политическую партию, собрать единомышленников и добиваться поддержки избирателей", - заявила сенатор. При этом она добавила, что ни одно государство не позволяет извне расшатывать ситуацию и использовать зарубежное финансирование для этих целей.