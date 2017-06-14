Ревенко предложил законодательно запретить использование символов Победы в рекламных целях

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил законодательно запретить использование в России символов Победы в рекламных целях.

"Послушайте, ну должен же быть какой-то всему этому предел? В мае мы с коллегами из Предпринимательской платформы партии "Единая Россия" уже обсуждали эту проблему вместе с представителями ФАС, крупного ретейла и предпринимательских сообществ. Договорились донести сигнал в регионы, что так цинично использовать символы Победы нельзя, ну а для тех, у кого со вкусом и чувством меры совсем плохо - поработать и подумать над поправками в законы "О рекламе" и "О защите прав потребителей", - заявил Ревенко, выступая в начале пленарного заседания от фракции "Единая Россия".

Он отметил, что "особенно неприятно наблюдать, как в нашей стране с каждым годом увеличивается количество дельцов, которые используют общепринятые символы Победы (не только георгиевскую ленту) в маркетинговых и рекламных целях", "для рекламы товаров, которые не имеют никакого отношения к Победе".

По мнению Ревенко, "необходимо прекратить этот ежегодный разгул нездоровой предпринимательской активности". "Пора уже понять, что символы Победы - это не товарный знак", - подчеркнул он. При этом, добавил депутат, "ни о каких барьерах для сувенирной продукции, которая нацелена на максимальное использование и популяризацию подвига народа, речь не идет".

Ревенко также вновь подверг резкой критике закон о тотальном запрете георгиевской ленты на Украине. "На этот раз Порошенко превзошел сам себя. Одним росчерком он оскорбил чувства миллионов не только граждан России, но и миллионов украинцев, которые до сих пор свято чтут память о своих дедах и прадедах, которые воевали в Великой Отечественной. Одним росчерком он вышвырнул из истории страны подвиги десятков тысяч украинцев", - возмущается единоросс.

В этой связи Ревенко повторил свое предложение законодательно придать в России официальный статус георгиевской ленте как "символа Победы и ратного подвига нашего народа".