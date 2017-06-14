Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партии должны определиться с кандидатами на довыборах в Госдуму до 9 июля

Политика
14 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Документы о выдвижении партиям сначала необходимо предоставить в ЦИК не позднее полуночи 10 июля, а после заверения бумаг Центризбиркомом - в окружной избирком не позднее 20 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Партии, которые хотят участвовать в дополнительных выборах в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам, должны будут выдвинуть кандидатов не позднее 9 июля. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

ЦИК 14 июня утвердил календарный план избирательной кампании по довыборам в Госдуму по двум одномандатным округам. Как отметил Шевченко, выдвижение кандидатов на довыборах может проходить на съездах партий, на заседаниях постоянно действующих руководящих партийных органов или в порядке самовыдвижения.

"Что касается съездов партий или заседаний их постоянно действующих руководящих органов, то такое возможно со дня, следующего за опубликованием (постановления о назначении довыборов - прим. ТАСС), то есть с завтрашнего дня, и до 9 июля", - сказал член ЦИК.

Документы о выдвижении партиям сначала необходимо предоставить в ЦИК не позднее полуночи 10 июля, а после заверения бумаг Центризбиркомом - в окружной избирком (их функции выполняют комиссии Ленинградской и Брянской областей) не позднее 20 июля.

Самовыдвиженцы могут предоставлять документы о выдвижении в окружные избиркомы с 15 июня по 9 июля. Подать документы в окружной избирком для регистрации все кандидаты могут с 26 июня до 26 июля. В течение 10 дней комиссии должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации.

ЦИК также утвердил список партий, имеющих право выдвигать кандидатов на довыборы в Госдуму без сбора подписей. Такое право имеют парламентские партии, партии, набравшие на прошлых думских выборах более 3%, и партии, имеющие представительство в региональных заксобраниях. Партий с такой льготой, как и на выборах в Госдуму, 14, их состав не изменился. Это парламентские "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", "Парнас", "Зеленые" и "Гражданская сила".

Шевченко также сообщил, что избирательная кампания по довыборам в Госдуму официально завершится до 30 декабря, "когда ЦИК представит парламенту отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на проведение дополнительных выборов".

О довыборах в Госдуму

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.

В единый день голосования 10 сентября, помимо довыборов в Госдуму, пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама