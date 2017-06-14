Косачев: первое заседание комиссии по защите госсуверенитета РФ пройдет 27 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ проведет свое первое заседание 27 июня. Об этом журналистам сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Первое заседание будет установочным, организационным, оно пройдет 27 июня", - сказал он.

Сенатор при этом добавил, что второе, содержательное заседание комиссия может провести до конца весенней сессии палаты. "Я попросил своих коллег из комиссии провести второе заседание с участием приглашенных представителей министерств и ведомств до конца весенней сессии", - отметил глава комитета.

Говоря о сроке работы комиссии, Косачев указал, что он не ограничен, и комиссия проработает столько, сколько потребуется.