Косачев: первое заседание комиссии по защите госсуверенитета РФ пройдет 27 июня

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ проведет свое первое заседание 27 июня. Об этом журналистам сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев.
"Первое заседание будет установочным, организационным, оно пройдет 27 июня", - сказал он.
Сенатор при этом добавил, что второе, содержательное заседание комиссия может провести до конца весенней сессии палаты. "Я попросил своих коллег из комиссии провести второе заседание с участием приглашенных представителей министерств и ведомств до конца весенней сессии", - отметил глава комитета.
Говоря о сроке работы комиссии, Косачев указал, что он не ограничен, и комиссия проработает столько, сколько потребуется.