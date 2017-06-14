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Почти 1,6 млн вопросов поступили Путину за сутки до "Прямой линии"

Политика
14 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Россиян интересуют проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, международные отношения

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 1,6 млн человек задали вопросы президенту России Владимиру Путину. На некоторые из них глава государства ответит во время "Прямой линии", до которой остались ровно сутки.

Что хотят узнать у президента

Телеканал "Россия 24", который будет транслировать "Прямую линию", сообщает, что, по данным на утро 14 июня, поступило 835 тыс. 571 телефонных звонков, 363 тыс. 141 СМС и ММС, 254 тыс. 925 обращений через социальные сети, 129 тыс. 505 текстовых обращений и 15 тыс. 171 видео обращение. В общей сложности вопросы президенту направили 1 млн 598 тыс. 313 человек.

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"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", публикуется и постоянно обновляется на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди тем-лидеров - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, международные отношения.

"Удастся ли преодолеть эту трагедию, этот разрыв в отношении двух народов?" - спрашивает российского лидера гражданин Украины. "Я хочу, чтобы в Сирии был мир и не было войны между мусульманами и христианами", - делится с Путиным россиянин. "Работы нет, все заводы стоят, город просто потихоньку исчезает", - жалуется президенту житель карельского города Медвежьегорск. А житель Новосибирска настаивает, что очереди в детские сады "гигантские", хотя местные власти отчитываются об успешном решении проблемы нехватки мест в детских садах. Некоторые просят личного совета или помощи главы государства, например, в устройстве на работу.

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А одиннадцатиклассники, сдающие в эти дни ЕГЭ, жалуются Путину на организацию экзаменов. "Почему нас, учащихся, ставят в такие суровые рамки? Почему детей обыскивают металлоискателем, вокруг одна полиция, собаки. Неужели мы, дети, похожи на каких-то опасных преступников, которые приносят вред окружающим? Мы, учащиеся, сдающие ЕГЭ, испытываем огромный стресс, а это на самом деле влияет на психику и на результаты. Примите какие-нибудь меры", - обращается за защитой к главе государства школьница.

Много вопросов к Путину носит личный характер. Так, россияне интересуются, какой у него был любимый предмет в школе, ездил ли он в летний лагерь, когда последний раз брал очередной отпуск на 28 календарных дней, куда бы хотел поехать отдыхать и с кем из друзей или коллег хотелось бы провести отпуск. Серия вопросов касается планов президента на 2018 год, когда должны состояться выборы главы государства.

На прямой связи с Путиным

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.

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Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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