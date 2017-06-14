Почти 1,6 млн вопросов поступили Путину за сутки до "Прямой линии"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 1,6 млн человек задали вопросы президенту России Владимиру Путину. На некоторые из них глава государства ответит во время "Прямой линии", до которой остались ровно сутки.
Телеканал "Россия 24", который будет транслировать "Прямую линию", сообщает, что, по данным на утро 14 июня, поступило 835 тыс. 571 телефонных звонков, 363 тыс. 141 СМС и ММС, 254 тыс. 925 обращений через социальные сети, 129 тыс. 505 текстовых обращений и 15 тыс. 171 видео обращение. В общей сложности вопросы президенту направили 1 млн 598 тыс. 313 человек.
Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", публикуется и постоянно обновляется на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди тем-лидеров - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, международные отношения.
"Удастся ли преодолеть эту трагедию, этот разрыв в отношении двух народов?" - спрашивает российского лидера гражданин Украины. "Я хочу, чтобы в Сирии был мир и не было войны между мусульманами и христианами", - делится с Путиным россиянин. "Работы нет, все заводы стоят, город просто потихоньку исчезает", - жалуется президенту житель карельского города Медвежьегорск. А житель Новосибирска настаивает, что очереди в детские сады "гигантские", хотя местные власти отчитываются об успешном решении проблемы нехватки мест в детских садах. Некоторые просят личного совета или помощи главы государства, например, в устройстве на работу.
А одиннадцатиклассники, сдающие в эти дни ЕГЭ, жалуются Путину на организацию экзаменов. "Почему нас, учащихся, ставят в такие суровые рамки? Почему детей обыскивают металлоискателем, вокруг одна полиция, собаки. Неужели мы, дети, похожи на каких-то опасных преступников, которые приносят вред окружающим? Мы, учащиеся, сдающие ЕГЭ, испытываем огромный стресс, а это на самом деле влияет на психику и на результаты. Примите какие-нибудь меры", - обращается за защитой к главе государства школьница.
Много вопросов к Путину носит личный характер. Так, россияне интересуются, какой у него был любимый предмет в школе, ездил ли он в летний лагерь, когда последний раз брал очередной отпуск на 28 календарных дней, куда бы хотел поехать отдыхать и с кем из друзей или коллег хотелось бы провести отпуск. Серия вопросов касается планов президента на 2018 год, когда должны состояться выборы главы государства.
Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.
Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо - специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.
В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 гг. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество". Во время первой "Прямой линии" в 2001 году Путину было адресовано 400 тыс. вопросов; в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.