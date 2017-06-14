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Песков: РФ не хотела бы, чтобы отношения Москвы и Вашингтона уходили в санкционное пике

Политика
14 июня, 12:17 дата обновления: 14 июня, 12:38 UTC+3

При этом пресс-секретарь президента РФ призвал "оценивать то, что уже становится явью - то количество планов и устремлений, которое декларируется в последнее время в Вашингтоне"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. РФ не хотела бы, чтобы отношения Москвы и Вашингтона уходили в санкционное пике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять уходили в санкционное пике, но это не наш выбор", - сказал Песков, комментируя проект нового пакета санкций США против России.

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При этом он призвал "оценивать то, что уже становится явью - то количество планов и устремлений, которое декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь".

Как ранее сообщал ТАСС, американские сенаторы намерены наделить президента страны полномочиями вводить санкции в отношении лиц, инвестирующих средства или оказывающих поддержку проектам по строительству трубопроводов, реализуемых Россией. Такие положения содержатся в поправке о новых антироссийских санкциях, которые, как ожидается, будут приняты Сенатом на это неделе.

Поправка войдет в законопроект об усилении давления на Иран, пользующийся поддержкой обеих партий. Согласно одному из пунктов, "президент США может наложить санкции на тех лиц, которые, по его мнению, инвестируют средства, а также продают, дают в аренду или предоставляют Российской Федерации товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт.

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