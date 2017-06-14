Песков: с участниками "Прямой линии" проводят организационные встречи, но не репетиции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что с участниками телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным" действительно проводят предварительные встречи организационного характера, но они не являются репетицией беседы с президентом. Так он прокомментировал журналистам сообщение РБК о том, что организаторы собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее" и заранее проинструктировали, как вести себя во время прямого эфира.

"Организаторы действительно встречаются с гостями, а это и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию. Действительно, с ними регулярно перед эфиром проводят встречи, где им рассказывают, как будет проходить мероприятие, во сколько и как нужно приехать. Это обычные логистические и организационные моменты", - сказал Песков. "Это, наверное, неправильно называть какой-то репетиций, здесь репетиция абсолютно невозможна", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что ход программы зависит только от главы государства и ведущих. "Как пойдет ход программы - это зависит только от президента, от ведущих, там бывают достаточно неожиданные вещи", - сказал он. "Поэтому встречи (с участниками) действительно проходят, но это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, просто информационная встреча; должны же люди, которые приехали из других городов, знать, куда они приехали, как будет проходить передача, как все организовано. Это обычная нормальная практика", - резюмировал Песков.

Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 15 июня в 12:00 мск. Она выйдет в прямой эфир в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".