Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНР ближневосточную ситуацию и урегулирование в САР

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с посолом КНР в Москве Ли Хуэем ситуацию на Ближнем Востоке и ход сирийского урегулирования. Об этом сообщили в российском МИД.
"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на комплекс вопросов сирийского урегулирования, а также обстановке вокруг Катара, - сообщили дипломаты. - При этом с обеих сторон подтверждена нацеленность Москвы и Пекина на продолжение тесной координации подходов по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня, представляющим взаимный интерес".
В МИД РФ уточнили, что встреча состоялась по просьбе посла КНР.