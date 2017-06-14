Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновников

Политика
14 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Представитель Кремля пояснил, что большинство вопросов президенту - это те вопросы, которые могут и должны решать региональные власти

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В Кремле удивляются черствости чиновников на местах, до которых россиянам бывает труднее достучаться, чем до президента России. Этим наблюдением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Смотрите также
Во время ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным", 2016 год

"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

"Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов - это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти. По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов", - сказал Песков. По его признанию, "такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно".

Представитель Кремля уточнил, что "дело даже не в руководителях регионов, дело в чиновниках, которых на месте находятся, на переднем крае общения с гражданами". "Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к "Прямой линии")", - отметил Песков. Он добавил, что "все главы регионов смотрят "Прямую линию" и, надо отдать должное, весьма быстро реагируют на обращения граждан".

Песков сообщил, что на данный момент в адрес Путина поступило примерно один миллион 600 тыс. вопросов и обращений. "Изрядную часть из этого перебрали руками, все посмотрели; меньше физически, но достаточно много смотрел и смотрит в эти дни сам президент", - сказал представитель Кремля. По его данным, "социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня". "Это самые различные социальные вопросы, связанные с социальным обеспечением, зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, проблематика ЖКХ, вопросы, связанные с здравоохранением", - перечислил темы поступающих обращений пресс-секретарь президента. Он добавил, что "традиционного много приходит житейских историй, в которых люди просят президента о помощи".

Песков уточнил, что международные проблемы находятся "даже не на десятом месте" среди обращений к "Прямой линии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама