Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновников

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В Кремле удивляются черствости чиновников на местах, до которых россиянам бывает труднее достучаться, чем до президента России. Этим наблюдением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов - это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти. По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов", - сказал Песков. По его признанию, "такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно".

Представитель Кремля уточнил, что "дело даже не в руководителях регионов, дело в чиновниках, которых на месте находятся, на переднем крае общения с гражданами". "Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к "Прямой линии")", - отметил Песков. Он добавил, что "все главы регионов смотрят "Прямую линию" и, надо отдать должное, весьма быстро реагируют на обращения граждан".

Песков сообщил, что на данный момент в адрес Путина поступило примерно один миллион 600 тыс. вопросов и обращений. "Изрядную часть из этого перебрали руками, все посмотрели; меньше физически, но достаточно много смотрел и смотрит в эти дни сам президент", - сказал представитель Кремля. По его данным, "социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня". "Это самые различные социальные вопросы, связанные с социальным обеспечением, зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, проблематика ЖКХ, вопросы, связанные с здравоохранением", - перечислил темы поступающих обращений пресс-секретарь президента. Он добавил, что "традиционного много приходит житейских историй, в которых люди просят президента о помощи".

Песков уточнил, что международные проблемы находятся "даже не на десятом месте" среди обращений к "Прямой линии".