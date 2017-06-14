Сенатор Климов: комиссия по защите госсуверенитета РФ проанализирует опыт США

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ рассмотрит опыт США в области предотвращения вмешательства во внутренние дела страны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава комиссии, зампред комитета по международным делам Андрей Климов.
"Опыт тех же США по противодействию вмешательства в их внутренние дела мы очень серьезно проанализируем, и то, что возможно, будем использовать", - сказал он.
Климов отметил, что комиссия обратит внимание и на отрицательный опыт некоторых стран. "Например, соседняя с нами Украина имеет такой негативный опыт. Они пожертвовали своим суверенитетом", - считает сенатор.
Ранее Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил создание временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Как отмечается в постановлении верхней палаты, основными задачами временной комиссии являются сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России. Члены комиссии будут "готовить предложения по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты госсуверенитета и вести мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ".
Временная комиссия по мере необходимости будет представлять Совету Федерации информацию о своей деятельности и ежегодно отчитываться на заседании палаты. Первое заседание комиссии по защите госсуверенитета РФ состоится 27 июня.