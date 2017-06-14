Более шести тысяч боевиков выявили в Алеппо с 2016 года, половина из них амнистированы

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более шести тысяч боевиков было выявлено в Алеппо с 2016 года, из низ более трех тысяч амнистированы. Об этом сообщил начальник Центра по примирению конфликтующих сторон в Алеппо Игорь Емельянов.
"В целом силами Центра с 2016 года выявлено было более 6000 боевиков, из низ 3322 человека были амнистированы", - сказал Емельянов.
По его словам, проведены 752 гуманитарные акции, в ходе которых была выдана гуманитарная помощь общей массой 850 тонн.
Емельянов добавил, что оказана медицинская помощь более 30 тыс. мирных жителей, в том числе 19 тыс. детей. Кроме того, было доставлено 16 тонн дефицитных медпрепаратов.