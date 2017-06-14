Более шести тысяч боевиков выявили в Алеппо с 2016 года, половина из них амнистированы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более шести тысяч боевиков было выявлено в Алеппо с 2016 года, из низ более трех тысяч амнистированы. Об этом сообщил начальник Центра по примирению конфликтующих сторон в Алеппо Игорь Емельянов.

"В целом силами Центра с 2016 года выявлено было более 6000 боевиков, из низ 3322 человека были амнистированы", - сказал Емельянов.

По его словам, проведены 752 гуманитарные акции, в ходе которых была выдана гуманитарная помощь общей массой 850 тонн.

Емельянов добавил, что оказана медицинская помощь более 30 тыс. мирных жителей, в том числе 19 тыс. детей. Кроме того, было доставлено 16 тонн дефицитных медпрепаратов.