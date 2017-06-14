ЕР выдвинула врио главы Рязанской области кандидатом на выборы губернатора

РЯЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС /. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов набрал наибольшее число голосов по итогам праймериз "Единой России" и стал кандидатом от партии на участие в выборах главы региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного отделения "Единой России".

"По итогам голосования участников конференции наибольшее количество голосов получил Николай Викторович Любимов", - уточнили в пресс-службе.

В праймериз, которые длились с апреля 2017 года, кроме Любимова, участвовали два действующих депутата Рязанской областной думы - президент областной Торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева и полковник ВДВ Сергей Лукьянов, - а также замглавврача Рязанской ОКБ Владимир Юдин.

Президент России Владимир Путин 14 февраля принял отставку рязанского губернатора Олега Ковалева, врио главы региона был назначен 45-летний депутат Госдумы от "Единой России" Николай Любимов. Он работал министром экономического развития Калужской области, в 2007-2010 гг. был мэром Калуги. С 2010 года по сентябрь 2015 года Любимов занимал должность заместителя губернатора Калужской области, а затем в течение года был спикером регионального заксобрания.