Путин ответит на вопросы россиян в эфире 15-й "Прямой линии"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в 15-й раз выйдет на "Прямую линию" с россиянами. Среди главных тем разговора с главой государства в 2017 году могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся "даже не на десятом месте".

На прямой связи с Путиным

"Прямая линия" выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

По традиции последних лет, Путин будет отвечать на вопросы из московской студии, куда приглашены гости - "и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию". Песков рассказал, что с участниками телепрограммы действительно проводят предварительные встречи организационного характера, но они не являются репетицией беседы с президентом. По его мнению, здесь репетиции абсолютно невозможны, поскольку то, как пойдет программа зависит только от главы государства и ведущих.

Тон беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. За сутки до эфира организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва - Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "ОК Live" - первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Представитель Кремля предупреждал о появлении поддельных сайтов по приему вопросов для "Прямой линии". "К великому сожалению, как и в прошлом году, появляются поддельные сайты "Прямой линии", которые собирают вопросы граждан", - посетовал Песков. Он заверил, что в Кремле принимают "оперативные меры, чтобы блокировать, закрывать эти сайты". "Но призываем всех быть весьма осторожными, аккуратными, использовать правильные координаты этого проекта", - подчеркнул он.

Что хотят узнать россияне у президента

Список популярных вопросов, поступающих на "Прямую линию", публикуется и постоянно обновляется на официальном сайте программы moskva-putinu.ru. Среди тем-лидеров - проблемы промышленности, строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования.

"Удастся ли преодолеть эту трагедию, этот разрыв в отношении двух народов?" - спрашивает российского лидера гражданин Украины.

"Я хочу, чтобы в Сирии был мир и не было войны между мусульманами и христианами", - делится с Путиным россиянин.

"Работы нет, все заводы стоят, город просто потихоньку исчезает", - жалуется президенту житель карельского города Медвежьегорск.

А житель Новосибирска настаивает, что очереди в детские сады "гигантские", хотя местные власти отчитываются об успешном решении проблемы нехватки мест в детских садах. Некоторые просят личного совета или помощи главы государства, например, в устройстве на работу.

Одиннадцатиклассники, сдающие в эти дни ЕГЭ, жалуются Путину на организацию экзаменов. "Почему нас, учащихся, ставят в такие суровые рамки? Почему детей обыскивают металлоискателем, вокруг одна полиция, собаки. Неужели мы, дети, похожи на каких-то опасных преступников, которые приносят вред окружающим? Мы, учащиеся, сдающие ЕГЭ, испытываем огромный стресс, а это на самом деле влияет на психику и на результаты... Примите какие-нибудь меры", - обращается за защитой к главе государства школьница.

Много вопросов к Путину носит личный характер. Так, россияне интересуются, какой у него был любимый предмет в школе, ездил ли он в летний лагерь, когда последний раз брал очередной отпуск на 28 календарных дней, куда бы хотел поехать отдыхать и с кем из друзей или коллег хотелось бы провести отпуск. Серия вопросов касается планов президента на 2018 год, когда должны состояться выборы главы государства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе социальной сети "Одноклассники", пользователи чаще всего задают президенту вопросы, связанные с детьми: о детских садах и школах, о материнском капитале, о пособиях для матерей-одиночек и многодетных семей. Также много вопросов об уровне зарплат бюджетников и о росте коммунальных тарифов. Кроме того, пользователей "Одноклассников" волнует качество дорог и экологическая ситуация.

По данным Пескова, "социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня". "Это самые различные социальные вопросы, связанные с социальным обеспечением, зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, проблематика ЖКХ, вопросы, связанные с здравоохранением", - перечислил темы поступающих обращений пресс-секретарь президента. Он добавил, что "традиционного много приходит житейских историй, в которых люди просят президента о помощи".

"Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов - это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, региональные власти. По-прежнему, к сожалению, люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов", - констатировал представитель Кремля. По его признанию, "такие обращения, конечно, смотреть и читать весьма больно".

Песков уточнил, что "дело даже не в руководителях регионов, дело в чиновниках, которых на месте находятся, на переднем крае общения с гражданами". "Иногда черствость этих чиновников, нечеловечное отношение, нежелание помочь, желание заниматься отписками вызывают полное неприятие людей, о чем они пишут (задавая вопросы Путину к "Прямой линии")", - отметил Песков. Он добавил, что "все главы регионов смотрят "Прямую линию" и, надо отдать должное, весьма быстро реагируют на обращения граждан".

Сам глава государства последние несколько дней уделяет повышенное внимание подготовке к разговору в прямом эфире. Как назвал этот процесс Песков, Путин проводит "апгрейд информации". "Он традиционно работает с массивом (информации), освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств - собственно, делает апгрейд информации", - сказал пресс-секретарь.

Традиция "Прямых линий"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья.

Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По оценке Путина, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

В нынешнем году "Прямая линия" впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента.

Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента "Прямой линии" не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

Рекорд "Прямой линии" был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2015 году разговор занял 3 часа 55 минут, в 2016 - 3 часа 39 минут. Если сложить общее время "Прямых линий", то оно составит около двух суток.