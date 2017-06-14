МИД РФ: Москва готова оказывать содействие продвижению процесса урегулирования в Ливии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в телефонном разговоре со спецпредставителем генсекретаря ООН по Ливии Мартином Коблером выразил готовность оказывать содействие успешному продвижению процесса политического урегулирования в Ливии. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Ливии и вокруг нее, в том числе в свете осуществлявшихся в последнее время контактов руководства Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) с представителями противоборствующих лагерей в Триполи и Тобруке", - информировали в министерстве.

Кроме того, в связи с завершением в конце июня этого года своей миссии Коблер выразил признательность российской стороне за поддержку усилий МООНПЛ по урегулированию политического кризиса в этой стране. "С российской стороны была подтверждена готовность и далее оказывать всемерное содействие успешному продвижению процесса политического урегулирования в Ливии, в том числе в работе со всеми заинтересованными ливийскими сторонами", - указали в министерстве.