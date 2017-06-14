Россия раскритиковала комиссию по расследованию нарушений прав человека в Сирии

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Независимая комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии (НКРС) фокусирует внимание на обличении законного правительства арабской страны, тогда как преступления экстремистов и их пособников ею практически полностью игнорируются. Об этом заявил в среду в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Алексей Гольтяев.

"Мы неоднократно призывали НКРС уделять необходимое внимание преступлениям, которые совершаются на территории Сирии незаконными вооруженными формированиями, включая террористические, - напомнил дипломат. - К сожалению, наш призыв услышан не был. Комиссия по-прежнему фокусируется на обличении законного правительства Сирии". В то же время чудовищные злодеяния боевиков ею "практически полностью игнорируются".

Москва призывает НКРС "всерьез заняться вопросами зверств джихадистов в отношении христиан и других религиозных меньшинств". Не должна Комиссия не замечать и "разграбления сирийских территорий при непосредственном участии незаконных вооруженных формирований, спонсируемых из-за рубежа, уничтожения критически важной для населения инфраструктуры, в том числе авиационными ударами сил так называемой антиигиловской коалиции, продолжающегося вывоза исторических и культурных ценностей с перепродажей их на черных рынках".

Как отметил Гольтяев, призывы НКРС к сотрудничеству с "так называемым механизмом сбора данных о преступлениях в Сирии вызывают удивление". "Хотя эта структура еще не начала свою работу,- сказал он, - уже сейчас ясно, что она ущербна, политизированна, ангажированна и не отвечает критериям объективности, независимости и беспристрастности".

Распространенный в СПЧ проект резолюции по Сирии российский дипломат назвал позорящим его соавторов. По его словам, проект "повторяет недостатки всех предыдущих аналогичных документов". "Это - вредная инициатива, которая идет вразрез с усилиями по восстановлению мира в Сирии", - заключил Гольтяев.