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Источник: министр обороны и финансов Индии посетит Россию 21-23 июня

Политика
14 июня, 22:12 UTC+3

Ожидается, что Арун Джейтли вместе с Дмитрием Рогозиным примет участие в работе российско-индийской межправительственной комиссии

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны и финансов Индии Арун Джейтли посетит Россию с визитом 21-23 июня и встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Министр обороны Индии посетит РФ 21-23 июня и вместе с Дмитрием Рогозиным примет участие в работе российско-индийской межправительственной комиссии, - сказал собеседник агентства. - Также Джейтли может встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу".

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