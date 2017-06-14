Источник: министр обороны и финансов Индии посетит Россию 21-23 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны и финансов Индии Арун Джейтли посетит Россию с визитом 21-23 июня и встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Министр обороны Индии посетит РФ 21-23 июня и вместе с Дмитрием Рогозиным примет участие в работе российско-индийской межправительственной комиссии, - сказал собеседник агентства. - Также Джейтли может встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу".