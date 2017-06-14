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Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости

Политика
14 июня, 23:00 дата обновления: 14 июня, 23:23 UTC+3

Глава ЦИК допустила при этом, что может произойти "какое-то чудо" - например, оппозиционер напишет конституционную жалобу

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в эфире телеканала "Дождь".

"Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству", - сказала она.

Памфилова пояснила, что Конституция России предусматривает ограничение избирательных прав федеральным законодательством. Она допустила при этом, что может произойти "какое-то чудо" - "например, он (Навальный) напишет конституционную жалобу".

Глава ЦИК заметила, что вообще предпочитает не говорить о Навальном, потому что он является для нее "священной политической коровой", которую она старается не трогать. "Я в данному случае чиновник, я возглавляю структуру, которая обязана будет регистрировать кандидатов, и я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться и сейчас нет избирательной кампании и нет кандидатов никаких", - добавила глава ЦИК.

Алексей Навальный был осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата") по делу "Кировлеса", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких.

Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно.

Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Дела в отношении Алексея Навального
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