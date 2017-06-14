Памфилова готова "задушить своими руками" инициаторов фальсификаций на выборах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призналась, что готова задушить собственными руками людей, оказывающих давление на членов участковых избирательных комиссий с целью фальсификаций на выборах.

"Я бы сама, собственными руками задушила бы всех этих мерзавцев, которые прячутся за женские юбки", - сказала она в эфире телеканала "Дождь".

Памфилова пояснила, что зачастую наказание за вбросы и фальсификации на выборах несут "учительницы" - члены участковых избиркомов, которые идут на нарушения под давлением местных чиновников.

"Конечно, это стрелочники, конечно, мы должны защитить членов комиссий, это не чиновники", - отметила глава Центризбиркома.

По мнению Памфиловой, у сотрудников избиркомов не должно быть "никакой административной зависимости", но как этого добиться, она пока не знает.

Председатель ЦИК сообщила, что наибольшее количество нарушений на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года было зафиксировано в Дагестане, Воронежской области и Санкт-Петербурге.

"В Дагестане, вопиющие нарушения были в Воронежской области. Очень мне не понравились выборы в Санкт-Петербурге", - сказала она. Кроме того, по словам Памфиловой, в равной степени по количеству нарушений выделяются порядка десяти регионов.

Глава ЦИК уточнила, что в Петербурге особенно проблемным стал 217 одномандатный округ, по которому баллотировалась от Партии роста экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева. "Серьезный там был конфликт, когда мы выявили нарушения в 217 округе, наш член ЦИК поехал туда, чтобы еще до подведения итогов мы могли отменить итоги выборов, и местная территориальная комиссия, которая не подчиняется ЦИК, воспрепятствовала рассмотрению этого дела. Они собрались и демонстративно, в присутствии члена ЦИК проголосовали и утвердили итоги выборов, после чего по закону мы не могли их отменить", - пояснила глава Центризбиркома.

Как отметила Памфилова, в 62 регионах из 85 "практически не было никаких нарушений". Нарушения, которые она охарактеризовала как "довольно серьезные", были в 10-12 регионах. Всего по итогам выборов в Госдуму было возбуждено 113 административных дел и свыше 20 уголовных, сообщила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 года. Проходной барьер преодолели списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Эти же партии смогли провести в нижнюю палату одномандатников. Кроме того, по одномандатным округам избрались по одному представителю "Родины" и "Гражданской платформы", а также один самовыдвиженец.