Патрушев примет участие в саммите секретарей Совбезов стран ОДКБ в Минске

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 июня примет участие в заседании комитета секретарей Советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске. "Члены КССБ обсудят широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности, - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ. - Всего в повестку дня заседания КССБ включено 11 вопросов".
Комитет секретарей советов безопасности - консультативный и исполнительный орган ОДКБ по вопросам координации взаимодействия государств-членов в области обеспечения их национальной безопасности. В прошлом году встреча секретарей Совбезов стран ОДКБ прошла в Ереване, одним из основных ее вопросов стала борьба с терроризмом. Тогда Патрушев в своем выступлении призвал страны, входящие в ОДКБ, объединить усилия в борьбе против радикалов, которые возвращаются из Сирии.
По его словам, попытка создания всемирного халифата - квазигосударственного образования, основанного на экстремистской идеологии и средневековых формах общественной организации, - показывает, насколько велика опасность этой "раковой опухоли". "Международные террористические организации активно вовлекают в свою деятельность все новых сторонников, в том числе с использованием социальных сетей, создают террористические ячейки по всему миру, готовят и проводят террористические атаки с использованием террористов-смертников", - подчеркнул тогда Патрушев.
"Особую опасность для нас представляют радикалы, вернувшиеся из зон боевых действий, - сказал он. - В этой связи Российская Федерация на каждой международной площадке и в ходе переговоров с иностранными партнерами призывает объединить усилия в борьбе с этим злом. Мы готовы взаимодействовать как в многостороннем формате, так и на двусторонней основе".