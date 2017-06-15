Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Евросоюз и США не пожелали разобраться в подоплеке политического кризиса на Украине и поддержали силовой захват власти в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

Говоря о протестах на Украине в связи с решением бывшего президента Виктора Януковича провести дополнительные оценки по поводу подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, Путин отметил: "И наши партнеры в Европе, и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот". Путин подчеркнул, что "ЦРУ обращало самое пристальное внимание" на ситуацию на Украине.

При этом основной предпосылкой политического кризиса Путин назвал усталость украинцев от коррупции и нищеты. По его словам, на Украине "сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения".

"И, причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось, - подчеркнул Путин. - И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других".

"И конечно, люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала девяностых и до сегодняшнего времени. Я думаю, что это главный побудительный мотив всех событий", - добавил российский лидер, говоря о предпосылках политического кризиса в стране, начавшегося в 2013 году.

Глава государства также отметил, что россияне не были обязаны нести издержки из-за решения украинских властей открыть рынки для европейских товаров. Говоря о событиях, предшествовавших начавшемуся в 2013 году на Украине политическому кризису, Путин подчеркнул, что подписание между Киевом и ЕС соглашения об ассоциации было крайне невыгодным для РФ с точки зрения торговли.

"Экономика Украины и России зарождалась как единая экономика, сложились абсолютно уникальные, особые экономические отношения. Рынки России были абсолютно открыты для украинских товаров", - констатировал он.

"Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом о присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и Евросоюз подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки, - пояснил Путин. - Таким образом Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договоренности в ходе семнадцатилетних переговоров по присоединению к ВТО".

"Мы, естественно, на это отреагировали. Мы сказали, конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор, мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать. Почему люди, проживающие на территории сегодняшней Российской Федерации должны платить за этот выбор украинского руководства?" - подчеркнул российский лидер.

"Мы предложили провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате. Нам жестко отказали, сказали, что это вообще не ваше дело, - напомнил Путин. - Кризис начался с того, что, как известно, господин Янукович объявил о том, что он должен перенести подписание договора об ассоциации с Евросоюзом". Как добавил российский лидер, Янукович тогда сказал, что "нужно время, чтобы уточнить эти детали".