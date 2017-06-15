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Путин: конфликт в Донбассе был вызван использованием Киевом спецслужб против людей

Политика
15 июня, 4:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Президент РФ добавил, что решение его украинского коллеги возобновить боевые действия в Донбассе привело к гибели тысяч людей

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженный конфликт в Донбассе был спровоцирован применением Киевом спецслужб против несогласных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

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© Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

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Российский лидер отметил, что после государственного переворота на Украине "люди были напуганы разгулом национализма, радикализма". Он напомнил, что пришедшие к власти в первую очередь заявили о необходимости "принять закон, ограничивающий действие русского языка". "Европейцы их остановили, но сигнал был в общество уже подан, - указал Путин. - Людям было понятно, куда идет дело".

Президент РФ отметил, что в Донбассе люди "не приняли этот переворот". "Сначала их стали пытаться арестовать с помощью полиции, но полиция довольно быстро перешла на их сторону. Потом начали применять центральные органы специальных служб и по ночам начали людей выкрадывать, увозить в тюрьму. Естественно, люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие", - добавил Путин.

"Ну, как только это произошло, по сути, начались боевые действия. Потому что вместо того, чтобы начать диалог с людьми на юго-востоке Украины, после использования специальных служб начали впрямую использовать армию. И танки, и боевую авиацию. Впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, решение его украинского коллеги Петра Порошенко возобновить боевые действия в Донбассе привело к гибели тысяч людей. Российский лидер отметил, что Москва после избрания Порошенко не раз обращалась к новому руководству Украины с призывом "воздержаться от крайних действий". "Я с ним (Порошенко) много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи", - отметил Путин.

"Он все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополченцами, что конечно, очень печально. Это всегда трагедия, когда люди гибнут. Но, когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи", - подчеркнул российский лидер.

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Темы
Кризис на Украине Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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