Путин: воссоединение Крыма с РФ произошло по желанию жителей полуострова

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией стало итогом свободного волеизъявления жителей полуострова, которые не пожелали находиться под властью националистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

Стоун спросил Путина, не считает ли он воссоединение Крыма с Россией ошибкой. "Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России", - отметил президент РФ.

"Ведь весь этот переворот был связан с большим уровнем насилия. И в том числе возникла угроза насилия со стороны националистических элементов в отношении Крыма, где 70% почти этнических русских. Или тех, кто считает себя русскими и русский язык для них родной. Люди забеспокоились, прежде всего, о своей безопасности", - добавил Путин.

"Да, мы создали условия, чтобы люди могли прийти на выборы, - отметил он. - У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал. 90 с лишним процентов населения Крыма пришло на этот референдум, проголосовали, а затем на основе этого голосования парламент, тот же самый, обратился в Россию, с просьбой принять Крым в состав Российской Федерации".

Путин также констатировал, что жители Крыма "не хотели жить под властью националистов".