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Путин: воссоединение Крыма с РФ произошло по желанию жителей полуострова

Политика
15 июня, 4:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Президент РФ заявил, что народ полуострова не пожелал находиться под властью националистов

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией стало итогом свободного волеизъявления жителей полуострова, которые не пожелали находиться под властью националистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

Стоун спросил Путина, не считает ли он воссоединение Крыма с Россией ошибкой. "Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России", - отметил президент РФ.

"Ведь весь этот переворот был связан с большим уровнем насилия. И в том числе возникла угроза насилия со стороны националистических элементов в отношении Крыма, где 70% почти этнических русских. Или тех, кто считает себя русскими и русский язык для них родной. Люди забеспокоились, прежде всего, о своей безопасности", - добавил Путин.

"Да, мы создали условия, чтобы люди могли прийти на выборы, - отметил он. - У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал. 90 с лишним процентов населения Крыма пришло на этот референдум, проголосовали, а затем на основе этого голосования парламент, тот же самый, обратился в Россию, с просьбой принять Крым в состав Российской Федерации".

Путин также констатировал, что жители Крыма "не хотели жить под властью националистов".

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