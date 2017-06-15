Путин: Россия не занималась хакерскими атаками на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Россия не занималась хакерскими атаками, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и исход выборов в США в прошлом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном.

Фрагмент беседы разместил в среду ресурс Salon.com.

"Мы не занимались никакими хакерскими атаками", - заявил Путин. "И трудно даже себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как Россия, могла серьезным образом как-то повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты", - добавил он.

"Не думаю, что то, что неустановленные хакеры вскрыли проблемы в самой Демократической партии (США), серьезным образом повлияло на ход избирательной кампании и на результаты", - отметил президент. "Да, эти неустановленные хакеры вскрыли проблемы внутри Демократической партии, но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. А то, что руководительница Исполнительного комитета демпартии подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это (раскрытая информация) правда. Поэтому хакеры здесь не при чем, это внутренние проблемы Соединенных Штатов", - продолжал свою мысль Путин.

"Люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед своими избирателями. Но они этого не сделали", - резюмировал президент РФ.

Кризисная ситуация в руководстве Демократической партии возникла еще в июле прошлого года, когда на сайте WikiLeaks были выложены в открытый доступ более 19 тыс. посланий по электронной почте и более 8 тыс. других документов, в том числе, переписка ключевых деятелей комитета, похищенных хакерами. В результате скандала председатель Национального комитета партии Дебби Вассерман Шульц покинула свой пост, поскольку из документов следовало, что члены комитета активно искали способы поддержать Клинтон во время первичных выборов, а также дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее конкурента в борьбе за пост официального кандидата партии на пост президента США.

Руководство комитетом временно взяла в свои руки Донна Бразил, возглавлявшая предвыборный штаб Альберта Гора на президентских выборах 2000 года. Администрация Барака Обамы бездоказательно обвинила в кибервзломе неких российских хакеров и ввела санкции в отношении РФ.

Образ врага

Президент РФ отметил, что Вашингтон не сможет постоянно использовать Москву для создания образа внешнего врага и укрепления контроля над другими странами. Российский лидер отметил, что "сейчас происходит определенное укрепление вот этого американского влияния" в Европе, "в том числе за счет восточноевропейских стран".

"Потому что они еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского Союза. Это перекладывается все на сегодняшнюю Россию, но рано или поздно это закончится", - добавил Путин.

Он указал, что США "смогли с помощью инициирования кризиса, скажем, на Украине, возбудить такое отношение к России как к возможному агрессору". Президент также подчеркнул: "Но, все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит, ни прибалтийским странам, ни восточноевропейским, уж тем более не каким-то более отдаленным в Западной Европе. И по мере укрепления вот этого понимания будет расти желание укреплять свой суверенитет и защищать свои национальные интересы".

Путин отметил, что "постоянно чувствовать на себе какое-то внешнее давление, - это ни у кого не вызывает восторга, рано или поздно это будет иметь свой результат". "Это когда-то все равно закончится, это произойдет. Но лучше, если это произойдет спокойно, в нормальном диалоге", - добавил российский лидер.

"Конечно, там можно опять нагнетать угрозы и в Азиатском регионе, за счет Северной Кореи, за счет каких-то других стран, - констатировал президент России. - Мне кажется, что более востребованным, более устремленным в будущее является переход к другой парадигме отношений, к другой философии отношений между странами, в основе которой должно быть уважение к интересам других народов, к их суверенитету, а не просто запугивание какой-то внешней угрозой, противостоять которой можно только с помощью Соединенных Штатов. Такая парадигма скоро закончится".

В беседе с Путиным в Кремле Стоун заметил, что "складывается впечатление, что это - очень трудное президентство".

"А когда было простое время? - ответил президент России. - У нас никогда не бывает простого времени. Надо просто благодарить Господа за то, что он дает возможность служить своей стране".