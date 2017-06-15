Путин: российский пакет антитеррористических законов соответствует зарубежным аналогам

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Пакет законов, требующих от российских операторов связи хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой и видеоинформации, необходим для борьбы с терроризмом и аналогичен законодательству, действующему в других странах. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

"Закон, который мы приняли, говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом, связью и так далее, - пояснил он. - При этом личная информация может быть получена спецслужбами или правоохранительными органами только по решению суда, и такой закон действует в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии и во многих других странах. Это я считаю обоснованным и необходимым в борьбе с терроризмом".

Владимир Путин напомнил о том, что в Сирии "воюют на стороне террористов, в том числе ДАИШ (арабское название "Исламского государства", группировка запрещена в РФ - прим. ТАСС), 4,5 тыс. граждан России и еще как минимум 5 тыс. граждан среднеазиатских государств - бывших советских республик". "Они имеют свои связи в России", - подчеркнул президент, напомнив, что российские спецслужбы уже неоднократно предотвращали преступления террористического характера.

Пакет антитеррористических законов, который вступит в силу 1 июля 2018 года, обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Помимо операторов связи под действие закона подпадают также интернет-компании, для которых предусмотрены несколько иные требования. В частности, в течение года компании должны будут хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях. Кроме того, при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений, нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 млн рублей.