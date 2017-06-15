Путин: руководство Сирии готово к диалогу с оппозицией

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад готов вместе с оппозицией работать над новой конституцией страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

"Мы видим, что произошло в некоторых странах региона (Ближнего Востока), - отметил Путин. - В Ливии и Ираке произошла трагедия, и произошло это из-за силового смещения действующих режимов, их уничтожения. Не просто отстранение от власти, а ликвидация их руководителей. И мы очень не хотим, чтобы то же самое произошло в Сирии, иначе весь регион может опуститься в полный хаос".

"Все это побудило нас к тем действиям, о которых вы знаете, - продолжал он. - При этом мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что самим сегодняшним руководством Сирии тоже были допущены ошибки в строительстве отношений внутри собственной страны. Поэтому мы, прежде чем принять это решение, провели диалог с президентом Асадом, и выяснилось, что он и сам понимает многие проблемы. Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией, готов согласиться с тем, что будущие возможные выборы президента будут поставлены под строгий жесткий международный контроль".

"Мы заинтересованы не в раздувании конфликта, а наоборот - в налаживании диалога для того, чтобы сохранить территориальную целостность страны, - отметил Путин. - Это очень сложно. Нам непросто добиваться какого-то консенсуса, но прямой контакт с одними и другими партнерами дает нам такой шанс, и в целом мы добиваемся успеха. Нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании и Египта".

"Мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их", - добавил он.

Линия связи между Минобороны РФ и Пентагоном

Президент РФ отметил, что линия связи между Министерством обороны РФ и Пентагоном дает возможность обмениваться информацией о ситуации в воздушном пространстве Сирии и избегать инцидентов. "Мы передаем информацию американским военным, а они - нам, - отметил Владимир Путин. - Мы получаем от американцев информацию о работе их авиации". Это, подчеркнул он, необходимо для того, чтобы предотвратить инциденты в воздухе.

Президент России согласился с замечанием Стоуна о том, что там может сложиться опасная ситуация. "В общем, да, когда в одном небе, в одном воздушном пространстве работают самолеты сразу нескольких государств, то это всегда может иметь какие-то последствия, - заявил он. - Кстати говоря, мы-то там работаем по приглашению сирийского правительства, легитимно, и это значит, что мы действуем в соответствии с международным правом, Уставом ООН".

На вопрос Оливера Стоуна о том, удалось ли добиться прогресса в Сирии, последовал утвердительный ответ. "Да, прогресс есть, - указал Путин. - Все это наблюдают. Еще очень большая территория находится под контролем ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим.ТАСС), но значительная территория уже освобождена. И это не просто какая-то территория или часть пустыни. Это - жизненно важная территория для Сирии".

Он особо отметил, что очень многие группировки и племена в Сирии, в том числе суннитские племена, заявили о готовности воевать против ИГИЛ. "Мы установили с ними контакт, мы проинформировали об этом президента Асада и сирийское военное руководство, - пояснил Путин. - Мы сказали, что будем поддерживать те суннитские группировки, которые готовы воевать против ИГИЛ. В принципе президент Асад и сирийские военные с этим согласны".

Ситуация на Ближнем Востоке

Президент РФ со сдержанным оптимизмом оценивает ситуацию на Ближнем Востоке. "Надежда всегда есть, - отметил он. - Я уверен, что рано или поздно найдут решения, о которых мы сегодня даже не можем догадываться. Но будут и другие проблемы, которые мы тоже будем решать".

"Вы - оптимист", - отозвался на эти слова Оливер Стоун. "Сдержанный (оптимист), - поправил его президент России. - По поводу ситуации на Ближнем Востоке и сложности тех проблем, которые этот регион переживает".

"Но, на мой взгляд, в регионе рано или поздно придет успокоение, и люди найдут тот баланс, в котором регион сможет существовать в относительно безопасном режиме, как бы сложно ни казалось сегодня решить эти проблемы, - считает он. - Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. В исламе много направлений, течений, но два основных - это шииты и сунниты. Действительно, мы видим, что между ними есть глубокие противоречия, я думаю, что это должно быть все-таки когда-то преодолено".