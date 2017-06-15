Путин категорически отверг возможность появления халифата в России

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Возникновение халифата в России невозможно. Об этом президент России Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Премьерный показ третьей части четырехсерийной ленты состоялся в среду на кабельном канале Showtime.

"Будет ли в Москве халифат?" - задал вопрос американский режиссер. "Ну, уж этого мы не допустим, - последовал ответ. - Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился".