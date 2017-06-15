"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

Трансляция Ruptly

О том, что глава государства проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня, Кремль сообщил 4 июня. Предстоящая "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выходит в эфир в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.В 2016 году Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в таком формате 14 апреля. Впервые же программа вышла 24 декабря 2001 года.