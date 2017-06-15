Володин: следующая сессия Парламентского собрания Белоруссии и России пройдет в Брянске

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Следующая, 53-я, сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет в декабре в Брянске. Об этом спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин заявил в четверг на открытии 52-й сессии в Минске.

"Мы вчера в рамках Совета (Парламентского собрания) договорились, что будем готовить декабрьское заседание, которое пройдет уже в Российской Федерации", - сказал Володин.

"По общему мнению, и после достаточно бурного обсуждения, местом проведения выбран Брянск, учитывая, что Брянская область - не только регион, который граничит с Республикой Беларусь, но и там у нас очень много совместных проектов, которые размещены на производствах в Брянской области, - отметил он. - Поэтому будем готовиться уже к следующему заседанию Парламентского собрания".

Володин также рассказал, что на Совете Парламентского собрания обсуждались "вопросы новых форм и подходов к работе", чтобы союзные парламентарии "не стояли на месте, используя только то, что уже наработано, а через именно новые формы развития сотрудничества выходили на те решения, которые будут и сближать народы (России и Белоруссии) и создавать правовые условия развития Союзного государства".