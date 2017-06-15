Лавров проведет переговоры с главой МИД Франции 20 июня в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом 20 июня в Москве. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"20 июня глава МИД РФ Сергей Лавров примет министра Европы и иностранных дел Французской республики, - сказала дипломат. - Встреча состоится в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президента России с президентом Франции 29 мая в Версале".

"Главной темой обсуждения станут совместные шаги по налаживанию эффективного сотрудничества по борьбе с терроризмом, в урегулировании кризиса в Сирии, на Украине и другим актуальным темам международной повестке дня", - указала Захарова.