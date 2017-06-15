РФ, Иран и Турция прорабатывают сроки нового раунда встречи по Сирии в Астане

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция продолжают проработку сроков нового раунда переговоров по Сирии в Астане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Иран, Турция - занимаются проработкой новых сроков проведения очередного раунда международной встречи по Сирии в Астане. Идут активные консультации по вопросу согласования пакета документов, связанных с реализацией меморандума от 4 мая", - отметила дипломат.