МИД РФ: посольство РФ в Эстонии потребовало власти объяснить причину закрытия дела Ганина

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии потребовало от эстонских властей предоставить информацию о мотивах закрытия уголовного дела в отношении убийства гражданина РФ Дмитрия Ганина, защищавшего в 2007 году от демонтажа Памятник воину-освободителю в Таллине. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущены таким кощунственным подходом к памяти погибшего российского гражданина, - подчеркнула она. - Посольство России в Таллине потребовало от эстонских властей предоставить информацию о мотивах этого очередного недружественного по отношению к России шага".

"Мы не можем расценить решение прокуратуры Эстонии о закрытии уголовного дела по факту убийства Ганина иначе как наглядное свидетельство лицемерия эстонских властей, - указала дипломат. - Они неоднократно заверяли нас о намерении способствовать раскрытию этого жестокого преступления".

По ее словам, "на деле эстонские власти стремились замотать следствие и ход расследования". "Наглядным подтверждением этому служит то, что с октября 2015 года они не удосужились дать ответ на запрос российских следственных органов, которые занимаются со своей стороны этим расследованием", - отметила Захарова.

"Выражаем искреннюю поддержку родным и близким российского гражданина, чьи чувства задеты таким несправедливым решением, - сказала она. - Продолжим оказывать им все необходимое содействие, в том числе в случае подачи апелляции на решение эстонской прокуратуры".

В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина решением местных властей начался демонтаж Памятника воину-освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, во время которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").