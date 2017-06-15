Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Молодая гвардия" и организация "Шахар" создадут российско-израильский молодежный совет

Политика
15 июня, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Совет будет заниматься вопросами прохождения стажировок за рубежом, льготных туристических поездок, организацией образовательных проектов и налаживанием более плотного взаимодействия между молодежью

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) и молодежная организация еврейской диаспоры в России "Шахар" договорились о создании российско-израильского общественного совета, который будет заниматься, в частности, вопросами стажировок и льготных туристических поездок для молодых людей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МГЕР.

"По инициативе "Молодой гвардии Единой России" и организации "Шахар" при поддержке посольства Израиля в РФ будет создан российско-израильский общественный совет, который займется расширением сотрудничества молодежи двух стран", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Новая структура займется решением насущных вопросов молодежи - прохождение стажировок за рубежом, льготные туристические поездки, организация образовательных проектов и налаживание более плотного взаимодействия между молодежью двух стран", - заявила руководитель международного направления МГЕР Дарья Шарова.

По ее словам в состав общественного совета войдут представители молодежных организаций, студенты, эксперты в различных областях.

"Налаженный контакт между молодежью России и Израиля - вклад в наше общее будущее", - заявил руководитель организации "Шахар" Александр Каргин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама