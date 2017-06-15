"Молодая гвардия" и организация "Шахар" создадут российско-израильский молодежный совет

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) и молодежная организация еврейской диаспоры в России "Шахар" договорились о создании российско-израильского общественного совета, который будет заниматься, в частности, вопросами стажировок и льготных туристических поездок для молодых людей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МГЕР.
"По инициативе "Молодой гвардии Единой России" и организации "Шахар" при поддержке посольства Израиля в РФ будет создан российско-израильский общественный совет, который займется расширением сотрудничества молодежи двух стран", - отмечается в сообщении пресс-службы.
"Новая структура займется решением насущных вопросов молодежи - прохождение стажировок за рубежом, льготные туристические поездки, организация образовательных проектов и налаживание более плотного взаимодействия между молодежью двух стран", - заявила руководитель международного направления МГЕР Дарья Шарова.
По ее словам в состав общественного совета войдут представители молодежных организаций, студенты, эксперты в различных областях.
"Налаженный контакт между молодежью России и Израиля - вклад в наше общее будущее", - заявил руководитель организации "Шахар" Александр Каргин.