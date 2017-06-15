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Захарова: Москва так и не получила от Вашингтона поздравление с Днем России

Политика
15 июня, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ предположила, что "в условиях глобальной антироссийской паники" США боятся сказать добрые слова в адрес России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Посольство США в Москве так и не передало российским госорганам поздравление с Днем России. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, в этом году Москва получила множество поздравлений от глав внешнеполитических ведомств ряда стран. "Конечно, у нас существуют соответствующие службы, которые учитывают все эти поздравления, - отметила дипломат. - Но вопрос по отдельным странам у нас никогда не стоял, так как, мне кажется, это вопрос протокола, этикета, где-то воспитания".

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"Честно говоря, мы на эту историю внимание обратили после странных заявлений, которые мы услышали от Вашингтона, до этих попыток объяснить мы как-то и не задумывались об этом, - призналась Захарова. - Но после того, что мы услышали, действительно стало интересно, и поняли, что история мистическая. Пришлось этим вопросом заняться".

"Обычно американцы в неформальной манере размещали подобные поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике, - сообщила она. - В этом году они изменили сами себе - сотрудники Госдепартамента заявили, что у них изменились порядки и теперь поздравления передаются через посольство США. Оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание дипломат, на сайте Госдепартамента продолжают вывешиваться поздравительные обращения другим странам.

"С начала июня Вашингтон поздравил через интернет Италию, Швецию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Филиппины, - указала она. - Такое впечатление, что коллеги запутались, очень сложно понять, что там происходит". "Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники они в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России, - предположила Захарова. - Как вы понимаете, мы это все переживем, как всегда с улыбкой, но что-то они там запутались все".

Ранее посольство РФ в США сообщило о том, что власти Соединенных Штатов впервые не направили РФ поздравление с Днем России. В ответ на обращение ТАСС посольство пока не предоставило информации относительно передачи поздравлений официальным лицам РФ.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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