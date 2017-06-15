Захарова надеется на опровержение CNN сюжета с сирийским мальчиком

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что журналисты CNN найдут в себе силы опровергнуть репортаж о якобы пострадавшем в ходе действия ВКС России трехлетнем Омране Дакнише из Алеппо. Об этом она заявила в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.

"Может быть, журналисты CNN как-то обратятся, коллективно или отдельно, к своему ведущему обозревателю, человеку, претендующему на звание, по большому счету, эксперта в международных отношениях - Кристиан Аманпур, и намекнут ей, что раз она приезжала в Москву, показывала в Министерстве иностранных дел фотографию мальчика, рассказывала его историю и на основе этой истории делала соответствующие выводы по ситуации в Сирии, может быть, особенно в тех условиях, в которых сегодня работает CNN, они найдут в себе силы сделать какой-то репортаж опровержения своих же собственных сюжетов", - отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что сюжет Аманпур является явным доказательством попытки манипулирования общественным мнением. "Это интервью записывалось накануне выборов в США и, если канал CNN считает, что РФ каким-то образом без фактов, без каких-либо доказательств, но якобы вмешивалась в этот процесс, то можно было бы проанализировать свой собственный сюжет, свои собственные материалы на предмет манипулирования общественного мнения накануне выборов, - сказала она. - Была взята история, был взят сюжет, который ни одного человека не мог оставить равнодушным, потому что речь шла о мальчике, о маленьком ребенке, пострадавшем, а в подаче журналистов - убитым, на территории Сирии. Вот он конкретный пример действительно настоящей манипуляции общественным сознанием накануне выборов. В этом так или иначе обвинялась Россия, прямо ли, косвенно ли, но создавалось ощущение абсолютно неправомочных действий ВКС России на территории Сирии, которые влекут подобные жертвы".

"Сейчас благодаря усилиям ответственных журналистов, которые действительно делают свою работу, правда появилась на свет", - заключила Захарова.

Ранее отец сирийского мальчика Омрана, фотоснимок которого был растиражирован западными СМИ как "символ страданий Алеппо", в ходе телемоста Москва - Женева - Алеппо пояснил, что представители псведо-гуманитарной организации "Белые каски" оказались на месте взрыва до "скорой помощи", а затем использовали снимок его сына для продвижения своих целей. Сам мальчик не получил серьезных травм и сейчас находится в хорошем состоянии.