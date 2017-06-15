Детские пособия, санкции и реновация: основные темы "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин в 15-й раз провел прямую линию с гражданами страны. Разговор продлился дольше, чем год назад, более четырех часов. Под конец программы президент заверил россиян, что "все будет хорошо".

Об экономике

Президент заявил, что рецессия в российской экономике преодолена, страна перешла к периоду роста. По его словам, рост ВВП продолжается три квартала подряд.

Глава государства отметил, что в стране достигнут рекордно низкий уровень инфляции в 4,1%, к концу года будет достигнут целевой показатель в 4%.

При этом Путин признал, что количество людей, живущих за чертой бедности, за последние годы увеличилось до 13,5%. Он обещает принять меры, чтобы повысить уровень жизни населения.

Президент рассчитывает, что Центробанк и впредь будет аккуратно снижать ключевую ставку. "Нам нужно обеспечить стабильность рубля, стабильность национальной валюты, и в этом смысле ЦБ РФ действует очень аккуратно", — заявил он.

Путин не против изучения вопроса о введении в оборот неиспользуемых земель страны по примеру "дальневосточного гектара", но после извлечения опыта.

Глава государства также сказал, что надеется, что скоро отечественные руководители будут ездить на отечественных автомобилях. К концу 2018 года появится линейка таких автомобилей.

О реновации

Путин призывает московские власти с вниманием отнестись к пожеланиям граждан при реализации программы реновации. "Втаскивать насильно" людей в программу реновации в Москве нельзя, уверен он.

О санкциях и контранкциях

Путин не удивлен новыми попытками в Сенате США ужесточить санкции в отношении России "но голом месте". По его словам, мировая конъюнктура отразилась на российской экономике больше, чем санкции. Президент усматривает плюсы в санкциях в отношении России: "Включаем мозги, ресурсы, таланты".

Контрсанкции будут сниматься по мере отмены ограничений в отношении России, заявил Путин. После снятия режимов санкций в отношении отечественных производителей будет продолжаться косвенная поддержка, разрешенная ВТО.

О внутренней политике

На вопрос: "Кого вы оставите после себя?" — Путин ответил, что "еще работает". Он добавил, что не видит ничего плохого в том, чтобы однажды рассказать о своих предпочтениях, но только российский гражданин может определить, кто будет возглавлять страну.

Путин предостерег оппозицию от использования трудностей страны для пиара и политической раскрутки. "Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы", — сказал российский лидер.

Путин прокомментировал проведенную за последний год ротацию губернаторов. Он пояснил, что в ряде регионов у прежних руководителей закончился срок полномочий и сами главы субъектов РФ просили использовать их на других участках работы. "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, инициировали этот процесс (ротации губернаторов)", — добавил президент.

О социальной сфере и ЖКХ

Президент рассказал, что свыше 7 млн матерей получили материнский капитал, половина им воспользовались. Путин предложил изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую и пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала.

Путин считает, что решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно.

Глава государства уверен, что главной проблемой медицины является вопрос ее доступности. Он также отметил остроту проблемы, связанной с нехваткой узких специалистов в поликлиниках и больницах.

Президент считает, что опыт базового учебника в школах (как было в СССР) можно использовать. При этом он отметил, что срок службы школьных учебников можно продлевать не всегда, поскольку их содержание устаревает. Путин также выразил уверенность, что Россия — одна из немногих стран, где стараются сохранить единое образовательное пространство.

Путин поручил региональным властям посчитать, сколько людей нуждаются в расселении из бараков, деньги на это выделены. Об этом он заявил, отвечая на вопрос жительницы Нягани о том, когда люди будут расселены из вагон-городков.

Глава государства заявил, что 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние, на региональном уровне только 42%, а на муниципальном уровне ситуация ухудшается. Он также пообещал принять решение по увеличению финансирования региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета.

О семье

Путин рассказал, что недавно у него родился второй внук. Он добавил, что его дочери живут в Москве. Президент не хочет, чтобы внуки росли "принцами крови", поэтому они ходят в детский сад.

Президент также рассказал, что у его отца было онкологическое заболевание. Об этом зашла речь, когда он пообещал лично помочь девушке Даше из города Апатиты Мурманской области с четвертой степенью онкологии."Я, как правило, не распространяюсь о своих личных делах и своей личной жизни, но сейчас, глядя на тебя, могу сказать — то же самое произошло с моим папой. Его лечили от боли в спине, делали массажи, прогревания и т. д. Мне мама сказала, что отец кричит по ночам от боли. И только после этого я его перевел в другую больницу", — отметил президент. Он также добавил, что это было много лет назад, но нашлись эффективные средства, и отец "ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована".

Об экологии

К президенту обратились жители Балашихи с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой в непосредственной близости от жилых домов. Путин пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в решении проблемы утилизации бытовых отходов. "Это результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя. Теперь, безусловно, эту проблему решать нужно", — сказал президент.

Путин также уверен, что утилизационные сборы с промышленности и экологические отчисления с граждан должны вводиться при наличии общественного контроля. Глава государства пояснил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане. Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов для решения данной проблемы, три из них будут базироваться в Московской области.

Путин пообещал разобраться с проблемой угольной пыли в городе Находке. "Посмотрим обязательно, как там организована работа, и постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован", — сказал он. Порт Находка — российский морской порт федерального значения в заливе Находка и на северо-западном побережье Японского моря. Входит в крупнейший портово-транспортный узел России на Тихом океане "Восточный — Находка". Специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе.

О культуре и религии

Путин считает, что депутат Наталья Поклонская не пытается запретить фильм "Матильда", а просто отстаивает свою точку зрения. Он также заявил, что уважает режиссера Учителя как патриота и талантливого человека.

Президент считает, что в Исаакиевском соборе необходимо обеспечить и музейную деятельность, и отправление религиозного культа. Он напомнил, что собор строился как храм, а не как музей. Путин призывает не спекулировать на этой теме и не использовать ее для мелкой политической возни.

Об отношениях с США

Путин заявил, что Россия не считает США своим врагом и крайне заинтересована в нормализации отношений.

Президент считает, что растущая русофобия стала результатом обостряющейся там внутриполитической борьбы.

По его мнению, Россия прежде всего может сотрудничать с США в вопросах нераспространения и контроля за вооружениями, а также борьбе с бедностью. Путин также считает, что без США бессмысленно договариваться о решении экологических проблем в мире. Президент надеется на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины.

Путин считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми, тайно записавший разговор с президентом США Дональдом Трампом, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, поэтому РФ готова предоставить ему политическое убежище.

Об Украине

Путин назвал украинских радикалов-националистов "придурками со свастикой".

Президент посоветовал украинскому лидеру Петру Порошенко закрыть счета в офшорных зонах, прежде чем становиться европейцем.

Путин иронично прокомментировал цитирование Порошенко стихотворения Михаила Лермонтова "Немытая Россия" и ответил ему цитатой из Тараса Шевченко: "Доборолась Украина до самого края — и хуже ляхов распинают ее свои собственные дети". Путин добавил, что надеется, что "когда-то этот период в жизни и в истории Украины и украинского народа закончится".