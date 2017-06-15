МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал 15-ю "Прямую линию" с россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе.

В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди них "и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию".

Роль ведущих на этот раз отведена Татьяне Ремезовой (Россия 1) и Дмитрию Борисову (Первый канал).

Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся "даже не на десятом месте".

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. Организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва - Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "ОК Live" - первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Традиция "Прямых линий"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По оценке Путина, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

В нынешнем году "Прямая линия" впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента.

Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента "Прямой линии" не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

Рекорд "Прямой линии" был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2015 году разговор занял 3 часа 55 минут, в 2016 - 3 часа 39 минут. Если сложить общее время "Прямых линий", то оно составит около двух суток.