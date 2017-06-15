Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин начал 15-ю "Прямую линию"

Политика
15 июня, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал 15-ю "Прямую линию" с россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе.

В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди них "и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию".

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

Роль ведущих на этот раз отведена Татьяне Ремезовой (Россия 1) и Дмитрию Борисову (Первый канал).

Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся "даже не на десятом месте".

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. Организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией "Прямой линии" смогут как обладатели приложения "Москва - Путину", так и те, у кого на мобильных устройствах установлен "ОК Live" - первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Традиция "Прямых линий"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

Смотрите также

"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий". Досье

Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами Запада

Дороги, жилье, Украина и выборы: популярные вопросы к "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Мгновенная реакция: что изменилось в жизни людей после обращения на "Прямую линию"

Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание "Прямых линий с Владимиром Путиным"

В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре - как председатель правительства. По оценке Путина, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

В нынешнем году "Прямая линия" впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента.

Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента "Прямой линии" не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

Рекорд "Прямой линии" был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В 2015 году разговор занял 3 часа 55 минут, в 2016 - 3 часа 39 минут. Если сложить общее время "Прямых линий", то оно составит около двух суток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
6
Скончался Алексей Баталов
7
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
Темы дня
Загрузка...
Реклама