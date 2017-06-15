Песков: Путин недоволен необходимостью решать местные проблемы в "ручном режиме"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин крайне негативно реагирует на необходимость решать вопросы местного значения на высшем уровне "в ручном режиме". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков а эфире Первого канала в преддверии "Прямой линии" с главой государства.
"Крайне негативно, с раздражением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Путин реагирует на необходимость решать "простые вопросы на высшем уровне".
"Поскольку президент отличается системностью подхода, он понимает, что ручное управление в данном случае - это, конечно, самый эффективный, самый быстрый способ решения проблемы, но главное - определиться с системой координат системного решения. И он использует конкретные случаи, которые он сам отбирает, для проработки одного конкретного модельного (способа) с министерствами, ведомствами, службами, региональными властями с тем, чтобы потом распространить модель решения на всю страну", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Песков выразил сожаление, что гражданам РФ "до Путина достучаться гораздо легче, чем до своих муниципальных или местных властей".