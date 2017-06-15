Путин: результаты выборов - это аванс, данный избирателями руководителю любого уровня

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает результаты любых выборов авансом, который избиратели дают новому руководителю.
"Конечно, результаты любых выборов - это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня при начале им своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту", - заявил он во время "Прямой линии".
Путин уверен, что сами граждане в первую очередь должны решать, справляется ли глава их региона со своими обязанностями. Он напомнил, что ряд новых глав регионов проработали в своих субъектах Федерации год и более "и когда пошли на выборы - люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона". "Избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются", - сделал вывод глава государства.
Говоря о проведенной за последний год ротации губернаторов, Путин пояснил, что в ряде регионов у прежних руководителей закончился срок полномочий и сами главы субъектов РФ просили использовать их на других участках работы. "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, инициировали этот процесс (ротации губернаторов)", - добавил президент.