Путин не удивлен новыми попытками в Сенате США ужесточить санкции в отношении РФ

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не удивлен новыми попытками в Сенате США ужесточить санкции в отношении России "на голом месте". Об этом российский лидер заявил во время "Прямой линии".
По его словам, история нашей страны показывает, что мы жили под санкциями, начиная с того момента, как РФ начала вставать на ноги, и наши партнеры чувствовали в лице России серьезного конкурента.
"Поэтому в этом нет ничего удивительного. Мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять возник законопроект по поводу ужесточения санкций, - сказал президент. - Кстати, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?"
"Это, конечно, свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах, - указал Путин. - Но тем не менее это происходит, я считаю, на голом месте. Не было бы Крыма, не было бы других проблем - придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России".
Президент заявил, что мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные товары, включая нефть и газ, отразились на российской экономике больше, чем санкции.
"Отразились на нас санкции или нет? Да, отразились, - сказал президент. - Кардинально или нет? Не думаю".
"На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары - на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию и так далее", - указал Путин.
"А как считают наши партнеры? Вот, Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики, европейцы считают, что чуть побольше, - сообщил он. - В ООН считают, что мы потеряли где-то $50-52 млрд, а те страны, которые ввели санкции, потеряли $100 млрд. Так что это обоюдоострое оружие, оно вредит всем".
При это, отметил президент, в введенных против России санкции есть и плюсы - страна была вынуждена "включить мозги, таланты".
"Но, как ни странно, (в санкциях) есть и плюсы, - сказал президент. - В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо- долларами".
"У нас реально начало расти производство в важных, сложных отраслях, - отметил Путин. - Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут хорошие процессы, в тяжелом машиностроении. Я уже не говорю про сельское хозяйство - мы с вами знаем - рост около 3%".
"Россия стала номер один, лидером по экспорту зерна и пшеницы. Так что вот вам результат, - указал российский лидер. - У нас в разы сократились закупки по импорту, собственное производство по мясу свинины, мясу птицы закрывает практически всю нашу потребность".
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.