Путин заявил, что "Прямая линия" помогает ему понять настроения в обществе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Формат ответа на вопросы в рамках ежегодной "Прямой линии" помогает президенту России Владимиру Путину изучить настроения в обществе и понять, что волнует граждан больше всего.

В ходе "Прямой линии" один из ведущих эфира Дмитрий Борисов отметил, что часто по мере поступления вопросов президенту от граждан местные власти начинают оперативно решать проблемы, на которые жалуются люди, или проводить проверки и заявлять, что таких проблем на самом деле нет.

"В этом тоже есть смысл определенный - один раз в год проводить мероприятие. Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают", - сказал Путин.

"Но для меня важно другое - понять настроения общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, этот огромный массив", - подчеркнул он.

Президент признал, что невозможно ответить на все поступающие вопросы. "Во всяком случае, будет понятно мне, правительству, администрации президента, что на сегодняшний день является главным, основным, кричащей проблемой, на что нужно обратить особое внимание. Уже за это, за то, что люди принимают участие в этой совместной работе, я хочу поблагодарить всех", - заключил президент.





