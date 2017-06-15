Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин в 15-й раз провел "Прямую линию" с россиянами. Большинство обращений касались социальных проблем. На некоторые обращения местные власти и официальные лица отреагировали мгновенно.

Жилье для матери-одиночки

Жительница Забайкалья Наталья Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодно для проживания. Женщина — мать-одиночка, ее дочь в этом году пойдет в первый класс, при этом у них нет прописки, они живут в старом, заброшенном доме. В ответ президент РФ поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как израсходованы деньги, выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что власти региона будут разбираться в ситуации и помогут женщине. Кроме того, прокуратура края организовала проверку по обращению жительницы и при наличии оснований примет меры. Ход проверки находится на личном контроле прокурора края Василия Войкина.

Глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин рассказал, что Калинина была в числе первых 13 семей погорельцев, которым предоставляли жилье на территории муниципалитета. Она получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная, дала на нее письменное согласие, прожила там полтора месяца и уехала.

По его словам, после того как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. Тогда женщина захотела переехать в Читу, обратилась с такой просьбой к властям района, но так как жилье женщине уже было предоставлено и она на него согласилась, ей отказали. После этого она собрала вещи и уехала из Ясной в село Аренда, предоставленная ей квартира стоит пустой, ключи от нее у женщины.

Губернатор Забайкальского края в ближайшие дни встретится с женщиной, сообщила руководитель управления пресс-службы губернатора Елена Назарова.

Свалка в Балашихе

Жители Балашихи обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помочь решить эту проблему.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино, городском округе Балашиха, о котором шла речь в прямом эфире, был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. И, несмотря на то, что в 1975 году велись разговоры о скорейшем закрытии полигона, он продолжает функционировать до сих пор. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Мусор везут как из Московской области, так и из Москвы.

При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино — в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам

Следственный комитет сразу начал проверку жалобы на незаконную застройку территории возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском районе жилыми домами.

На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава администрации городского округа Балашиха и представители областного министерства экологии и недропользования. Воробьев пообещал найти возможность досрочного закрытия полигона. "Закрытие этого полигона стояло в плане до 2021 года. Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", — сказал он.

Доступность качественной медицинской помощи в Апатитах

Путин пообещал помощь девушке Дарье из города Апатиты Мурманской области, у которой диагностировали четвертую степень онкологического заболевания. "Я тебя прошу, надежду не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе, как помочь тебе лично", — сказал президент.

Обратившейся к президенту девушке поставили диагноз "рак 4 стадии". Сначала врачи предполагали, что у нее остеохондроз. В ходе "Прямой линии" прозвучало мнение, что недоступность медицины является одной из главных проблем Апатитов, где живут 55 тыс. человек.

Президент пообещал девушке, что проблема с обеспечением медицинской помощью в Апатитах будет решена, и в городе снова заработает больница, которой жители сейчас лишены. "Обязательно посмотрим — либо эту надо достроить, либо старую восстановить больницу. Поработаем, я вам обещаю", — обратился к Дарье глава государства, добавив, что Апатиты — горняцкий город и люди здесь нуждаются в особом внимании медицинских сотрудников.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уже во время прямой линии президента отреагировала на проблему. "По обращению к президенту Дарьи Стариковой, завтра (16 июня. — прим. ТАСС) еду в Апатиты, проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте", — написала глава региона в Twitter.

Обеспечение дорогостоящими лекарствами

К главе государства обратилась женщина Клавдия из Орловской области, пожаловавшаяся на то, что только через суд может получить дорогостоящие лекарства, которые требуются для гемодиализа (лечения почечной недостаточности).

Путин пообещал проверить конкретные случаи непредоставления жизненно важных лекарств. "Федерация в полном объеме обеспечивает финансирование на приобретение этих лекарств", — сказал президент, отметив, что могут быть проблемы, связанные с несвоевременными закупками. "Мы проверим, что они могут обеспечить, что они не могут обеспечить. Есть ряд лекарственных препаратов, ряд заболеваний, в том числе орфанных, по которым совершенно точно федерация выделяет деньги, причем в полном объеме. Федеральным льготникам выделяются деньги также в полном объеме", — добавил глава государства.

Следственный комитет РФ начал проверку по этой жалобе.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил увеличить объем федеральных льгот, которые выделяются на покупку лекарств, так как регионы не могут нести дополнительную нагрузку на обеспечение жителей необходимыми препаратами.

"Сейчас я разговаривал с Клавдией, и она говорит, что на полное обеспечение лекарствами больных, проходящих гемодиализ, требуется 50 тыс. рублей в месяц. В реальности на каждого "федерального" льготника сегодня выделяется из федерального бюджета 807,2 рублей в месяц… Люди обращаются в суд, суд обязывает регион обеспечить лекарственными препаратами, и мы вынуждены искать выход - компенсировать разницу между федеральной льготой и реальной ценой из бюджета региона. Мы уже выходили с инициативой на министерство здравоохранения РФ о пересмотре льгот на лекарства по больным, нуждающимся в гемодиализе, и продолжим это делать", — сказал Потомский.

Ликвидация последствий паводка на Ставрополье

Жительница Ставрополья сообщила о том, что с нее требуют деньги за восстановительные работы после наводнения. Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения. Глава региона отправился на место — в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме.

Как сообщила представитель администрации муниципального образования Елена Тимошенко, глава села поднимал проблему платных справок в МФЦ, которые приходится получать жителям пострадавших от паводка районов. Проблема не единичная. По словам Тимошенко, этот вопрос не зависит от местных властей.

Жители Краснокумского, обратившиеся с вопросом к Владимиру Путину, имеют право на все положенные выплаты. "Люди подали заявление на выплаты, они включены в список, они право на эти выплаты имеют. Не все выплаты пока получены пострадавшими, потому что процедура занимает некоторое время", — пояснила Тимошенко.

Губернатор Старопольского края при этом сообщил, что средства, которые были выделены федеральным центром на ликвидацию последствий майского паводка, пока еще не поступили в регион. "Федеральные деньги сегодня еще не поступили к нам в край. Но благодаря тому, что Владимир Владимирович очень жестко отреагировал на этот вопрос, уже позвонили из Минфина. Как меня заверили, завтра 30% положенной суммы от 937 млн рублей переведут к нам в край", — сказал Владимиров. По его словам, сейчас все выплаты в качестве материальной помощи пострадавшим от паводка в регионе идут из регионального бюджета.

Чиновники, которые требуют у пострадавших от паводка платно оформлять необходимые документы, будут уволены. Помощь получат все пострадавшие от стихии, сообщила также пресс-служба губернатора.

От паводка, вызванного рекордными за 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. Были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, где проживают более 6,6 тыс. человек.

Расселение из вагон-городков

На "Прямую линию" с президентом обратились жители города Нягань с вопросом о расселении из вагон-городков. "Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег — посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся ее ускорить. Деньги на это выделены", — сказал Путин.

Президент пояснил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, "поэтому не подпадают под программу аварийного жилья".

Прокуратура в ХМАО начала проверку по этому обращению.

Глава города Иван Ямашев надеется, что расселение вагон-городков в регионе удастся ускорить, и рассчитывает на помощь в этом вопросе со стороны нефтедобывающих компаний. "В прошлом году мы израсходовали порядка 60 млн рублей (на переселение — прим. ТАСС), за 5 лет мы снесли порядка 500 вагончиков, тысяча людей переехала, но еще почти 3 тысячи граждан живут в таких условиях. Конечно, важно ускориться. Сегодня ввиду поручений от президенты нашей страны я думаю, что вместе, возможно, и с нефтяными компаниями, мы сможем ускорить решение этой проблемы", — сказал он.

Для единовременного расселения всех жителей вагон-городков Нягани нужно порядка 2 млрд рублей из расчета стоимости жилья в 56 тыс. рублей за 1 кв. м.

Мониторинг экологической обстановки в Находке

Экологическую проблему затронул во время "Прямой линии" мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован". Президент также попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Специалисты до конца июня 2017 года установят датчик для мониторинга экологической обстановки в порту Находка, где наиболее остро стоит проблема загрязнения воздуха угольной пылью. Данные будут транслироваться в открытый доступ в интернете, сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Предполагается, что полностью система мониторинга заработает в следующем году не только в Находке, но и в других портах Приморья.

Проблемы жителей острова Ольхон

Жители острова Ольхон, расположенного на Байкале, сообщили президенту, что из-за статуса водоохранной территории они лишены возможности охоты, выпаса скота. Кроме того, на острове люди вынуждены пользоваться водой из скважины низкого качества, а также лишены хорошей дороги из-за запрета рыть карьеры.

Президент, в свою очередь, сказал, что считает необходимым внести изменения в экологические правила и законы, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях, либо рядом с ними. При этом Путин подчеркнул, что работа должна проводиться совместно с экологическими организациями.

Минприроды России разработает проект постановления правительства, который уточнит границы водоохранной зоны озера Байкал и снимет ограничения на жизнедеятельность населения, проживающего на этой территории, сообщил на своей странице в Facebook глава министерства Сергей Донской.

При этом министр отметил, что внесения изменений в федеральный закон "Об озере Байкал" не потребуется.