Путин требует разобраться, куда ушли деньги для пострадавших от наводнения на Ставрополье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Ставропольского края немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

Об этом глава государства заявил на "Прямой линии".

"Деньги, необходимые для помощи пострадавшим семьям, перечислены в Ставропольский край. Я хотел бы задать вопрос губернатору Ставропольского края о том, где деньги?", - сказал Путин.

"Надеюсь, что Владимир Владимирович (губернатор Ставрополья Владимиров - прим. ТАСС) уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберется", - подчеркнул глава государства.

Он также потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств. Отвечая на утверждение жительницы Ставрополья о том, что с нее требуют денег за восстановительные работы, Путин назвал такую ситуацию "полным бредом".

"То, что с вас собираются деньги за какие-то работы, это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тыс. рублей за оперативную поддержку, 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 100 тыс. рублей за полную утрату (имущества - прим. ТАСС)", - пояснил президент, отметив, что все справки должны собираться городскими властями бесплатно, чтобы не перекладывать эту нагрузку на людей.

"Это какой-то бред просто. Мы обязательно с этим разберемся", - добавил Путин.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.