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Путин требует разобраться, куда ушли деньги для пострадавших от наводнения на Ставрополье

Политика
15 июня, 13:51 UTC+3

Президент надеется, что губернатор края Владимиров разберется в ситуации в ближайшее время

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Ставропольского края немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

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Об этом глава государства заявил на "Прямой линии".

"Деньги, необходимые для помощи пострадавшим семьям, перечислены в Ставропольский край. Я хотел бы задать вопрос губернатору Ставропольского края о том, где деньги?", - сказал Путин.

"Надеюсь, что Владимир Владимирович (губернатор Ставрополья Владимиров - прим. ТАСС) уже сегодня у вас побывает. Пусть посмотрит, разберется", - подчеркнул глава государства.

Он также потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств. Отвечая на утверждение жительницы Ставрополья о том, что с нее требуют денег за восстановительные работы, Путин назвал такую ситуацию "полным бредом".

"То, что с вас собираются деньги за какие-то работы, это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тыс. рублей за оперативную поддержку, 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 100 тыс. рублей за полную утрату (имущества - прим. ТАСС)", - пояснил президент, отметив, что все справки должны собираться городскими властями бесплатно, чтобы не перекладывать эту нагрузку на людей.

"Это какой-то бред просто. Мы обязательно с этим разберемся", - добавил Путин.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. В общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.

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